Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют почти вдвое

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Понедельник, 28 августа 2017, 19:02

С 3 сентября билеты на поезд Киев-Варшава подешевеет с 2441 гривны до 1340 гривен.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Twitter.

"Билет на поезд 67/68 Киев-Варшава дешевеет более чем на тысячу грн. с третьего сентября. 1340 грн против нынешних 2441. Договорились с коллегами", - написал Кравцов.

Как известно, поезд 67/68 отправляется из Киева ежедневно в 16:41 (или 16:52) и прибывает на центральный вокзал польской столице в 8:00 (или 8:02). А с центрального вокзала Варшавы поезд отправляется ежедневно в 16:05 (или 16:10) и прибывает в украинскую столицу в 8:35.

Темы: транспорт Польша Укрзализныця
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