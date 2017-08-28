Боевики "затихают" вдоль всей линии разграничения – штаб

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Понедельник, 28 августа 2017, 19:34

С начала суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими днями.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Facebook.

"Как и несколько дней подряд, после начала "школьного" перемирия, незаконные вооруженные формирования уменьшили активность вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении.

Указывается, что за сегодняшний день зафиксировано 2 случая открытия огня противником с минометов калибра 82 миллиметра: на Донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, и на Приморском направлении на подступах к Красногоровке.

"Кроме того, под обстрелами бандитов трижды оказывались наши опорные пункты в окрестностях Водяного. Всего с начала суток боевики 10 раз открывали провокационный огонь по позициям сил АТО. Наши военные оружие не применялось", - сообщили в пресс-центре.

Как известно, 22 августа лидеры государств "нормандского формата" выразили поддержку режима прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

В то же время боевики уменьшили обстрелы только с 27 августа.

Александр Шумилин, УП

Темы: АТО Донбасс
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