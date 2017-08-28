Меркель и Макрон призвали Порошенко и Путина обеспечить перемирие

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, текст которого распространила пресс-служба немецкого правительства.

Лидеры констатируют, что после телефонного разговора в "нормандском формате", который состоялся 22 августа, ситуация с безопасностью на востоке Украины, к сожалению, существенно не улучшилась, а согласованное на прошлой неделе прекращении огня "соблюдается не в полном объеме".

"До сих пор происходят многочисленные нарушения режима тишины, в том числе с использованием тяжелого оружия. Наблюдательная миссия ОБСЕ продолжает сообщать об угрозах для ее персонала и ограничение свободы передвижения, особенно на неподконтрольных украинскому правительству территориях", - подчеркивают Меркель и Макрон.

"Мы настоятельно призываем президентов Путина и Порошенко полностью выполнить данные ими обязательства, открыто и четко поддержать перемирие и обеспечить передачу соответствующих инструкций военным и силам на местах", - говорится в заявлении.

Меркель и Макрон подчеркнули необходимость взаимодействия сторон конфликта в рамках Общего центра по контролю и координации и призвали обеспечить свободный и безопасный доступ для наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, по результатам телефонных переговоров лидеров государств "нормандского формата", 22 августа лидеры Украины, Германии, Франции и России высказались в поддержку перемирию на востоке Украины по случаю начала нового учебного года.

Европейская правда