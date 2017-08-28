Пункт пропуска "Станица Луганская" меняет режим работы

Пункт пропуска "Станица Луганская" в Луганской области будет работать с 7:00 до 18:00 с 1 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации на странице в социальной сети Facebook.

"К сведению граждан. С 1 сентября 2017 КПВВ "Станица Луганская" будет функционировать по следующему режиму работы: с 7:00 до 18:00 (по киевскому времени)", - сказано в нем.

Вместе с тем, согласно сообщению пресс-службы Станично-Луганской районной администрации, пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать с 7:00 до 18:30 с 1 сентября по 1 декабря.

Украинская правда