Пункт пропуска "Станица Луганская" меняет режим работы

223 просмотра
Понедельник, 28 августа 2017, 20:22

Пункт пропуска "Станица Луганская" в Луганской области будет работать с 7:00 до 18:00 с 1 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации на странице в социальной сети Facebook.

"К сведению граждан. С 1 сентября 2017 КПВВ "Станица Луганская" будет функционировать по следующему режиму работы: с 7:00 до 18:00 (по киевскому времени)", - сказано в нем.

Вместе с тем, согласно сообщению пресс-службы Станично-Луганской районной администрации, пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать с 7:00 до 18:30 с 1 сентября по 1 декабря.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики "затихают" вдоль всей линии разграничения – штаб 28 августа 2017, 19:34
Порошенко хочет, чтобы ОБСЕ мониторила зону АТО круглосуточно 28 августа 2017, 17:53
В Киеве почтили погибших под Иловайском 28 августа 2017, 13:50
powered by lun.ua
Главные новости
Меркель и Макрон призвали Порошенко и Путина обеспечить перемирие
США не рассекречивают доказательства сбития террористами "Боинга"
Порошенко хочет, чтобы ОБСЕ мониторила зону АТО круглосуточно
Визит министра энергетики США в Киев отложили
Все новости
Научные аргументы

Почему вам нужно завести собаку

Школа is coming

13 лекций TED, которые поощряют учащихся к дискуссии