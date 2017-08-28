ОБСЕ зафиксировала сотни взрывов за 5 дней в зоне АТО
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 360 взрывов в Донецкой области и 271 - в Луганской в период 23-27 августа.
Об этом говорится в отчетах миссии, передают "Украинские новости".
Указывается, что миссия следила за сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Петровском районе Донецка.
Наблюдатели СMM зафиксировали повреждения гражданских объектов, вызванное обстрелом в Лукове Донецкой области.
Также сотрудники миссии продолжили наблюдать за районами разъединения сил и средств.
Как известно, с начала суток 28 августа обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Незаконные вооруженные формирования уменьшили активность вдоль всей линии разграничения, - сообщили в штабе АТО.
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