ОБСЕ зафиксировала сотни взрывов за 5 дней в зоне АТО

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 360 взрывов в Донецкой области и 271 - в Луганской в ​​период 23-27 августа.



Об этом говорится в отчетах миссии, передают "Украинские новости".



Указывается, что миссия следила за сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Петровском районе Донецка.



Наблюдатели СMM зафиксировали повреждения гражданских объектов, вызванное обстрелом в Лукове Донецкой области.



Также сотрудники миссии продолжили наблюдать за районами разъединения сил и средств.



Как известно, с начала суток 28 августа обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Незаконные вооруженные формирования уменьшили активность вдоль всей линии разграничения, - сообщили в штабе АТО.