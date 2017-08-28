15% комментариев под постами Порошенко оставляют боты – исследование
Сообщения на странице Facebook президента Петра Порошенко с момента ее создания комментировали и распространяли более 1500 ботов.
Об этом говорится в исследовании в совместном исследовании проекта Voxukraine и компании TheRespo.
Участники исследования пришли к выводу, что количество ботов, которые на Facebook-странице президента оставляли комментарии "относительно небольшая" - 1500 аккаунтов. Это составляет около 2% от общего количества комментаторов под постами на официальной странице Порошенко за три года.
"Однако эти 2% в разы производительнее оставляют комментарии, чем "нормальные" пользователи. На ботов пришлось 15% всех комментариев под постами президента", - говорится в результатах исследования.
Указывается, что положительно настроенных ботов 27%, а "негативных ботов" - 29%.
Остальные 44% не имеют каких-либо подавляющего тональности.
Украинская правда
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