Первый авиарейс Qatar Airways прибыл в Украину
Рейс катарской авиакомпании Qatar Airways впервые прибыл в Украину.
Фото самолета, приземлившегося в аэропорту "Борисполь", на своей странице в Facebook опубликовал министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.
Как известно, с 28 августа самолеты авиакомпании Qatar Airways начала осуществлять рейсы из Украины.
29 августа национальная авиакомпания Катара - Qatar Airways - проведет в Киеве пресс-конференцию в связи с выходом на украинский рынок.
12 июля стало известно, что Qatar Airways будет совершать ежедневные вылеты в Борисполь из Дохи.
Qatar Airways Company - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны Дохе. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 150 пунктам назначения в Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании.
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