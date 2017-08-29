Пропагандистам "Россия сегодня" отказали в аккредитации на встречу глав МИД стран ЕС

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Вторник, 29 августа 2017, 00:43

Эстония отказала в аккредитаци сотрудникам российского государственного информационного агентства "Россия сегодня" на освещение неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которое состоится 7-8 сентября в Таллине.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Платформы Совета Европы в защиту журналистики и безопасности журналистов.

"Эстонское председательство в Совете Европейского Союза отклонило три запроса на аккредитацию от российского государственного информационного агентства "Россия Сегодня" для освещения неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллинне (Эстония), которая состоится 7-8 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Запросы были поданы корреспондентом из Брюсселя Владимиром Добровольским и московскими сотрудниками агентства Марией Киселевой и Анастасией Седельниковой.

Эстонские власти не дали объяснений о причинах отказа. Первый заместитель главного редактора "Россия сегодня" Сергей Кочетков, заявил, что это первый раз, когда информационное агентство сталкивается с такими ограничениями в освещении событий на высшем уровне в ЕС.

Темы: Эстония Росcия ЕС
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