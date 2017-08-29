КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией

Северная Корея осуществила запуск неопределенной ракеты в восточном направлении.

Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает Reuters.

"Северная Корея запустила неизвестный снаряд во вторник из региона у ее столицы, Пхеньян, в восточном направлении от ее восточного побережья", - цитирует агентство сообщение.

Японский телеканал NHK сообщил, что ракета распалась на три части и упала в водах японского Хоккайдо. На территории страны сработала правительственная система оповещения J-Alert, которая предупредила людей об опасности.

Японские военные не пытались сбить ракету, которая пролетела над территорией страны в 6:06 утра по местному времени.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он сделает все возможное, чтобы защитить народ Японии после того, как ракета пролетела над территорией страны.

"Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы надежно защитить жизни людей", - заявил Абэ журналистам по дороге в свой офис для проведения чрезвычайных встреч по поводу ракетного запуска.

Ранее Северная Корея заявляла, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Как сообщалось, 26 августа Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.