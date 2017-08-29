КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией

1941 просмотр
Вторник, 29 августа 2017, 01:10

Северная Корея осуществила запуск неопределенной ракеты в восточном направлении.

Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает Reuters.

"Северная Корея запустила неизвестный снаряд во вторник из региона у ее столицы, Пхеньян, в восточном направлении от ее восточного побережья", - цитирует агентство сообщение.

Японский телеканал NHK сообщил, что ракета распалась на три части и упала в водах японского Хоккайдо. На территории страны сработала правительственная система оповещения J-Alert, которая предупредила людей об опасности.

 

Японские военные не пытались сбить ракету, которая пролетела над территорией страны в 6:06 утра по местному времени.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он сделает все возможное, чтобы защитить народ Японии после того, как ракета пролетела над территорией страны.

"Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы надежно защитить жизни людей", - заявил Абэ журналистам по дороге в свой офис для проведения чрезвычайных встреч по поводу ракетного запуска.

Ранее Северная Корея заявляла, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Как сообщалось, 26 августа Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.

Темы: Северная Корея ядерное оружие Япония
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Ким Чен Ын пригласил "спецов" из ФСБ для обучения телохранителей 27 августа 2017, 03:11
КНДР запустила три ракеты малой дальности — США 26 августа 2017, 07:38
Северная Корея произвела запуск ракеты 26 августа 2017, 01:56
powered by lun.ua
Главные новости
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией
После заявления Макрона и Меркель Порошенко дал поручение армии
Меркель и Макрон призвали Порошенко и Путина обеспечить перемирие
США не рассекречивают доказательства сбития террористами "Боинга"
Все новости
"Последнее путешествие Сутина"

Отрывок из романа о художнике-экспрессионисте и Париже 1920-х

Brave! Factory

Соучредитель Closer Сергей Яценко — о том, как организовать фестиваль в цехах работающего завода