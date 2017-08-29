Сутки в АТО: 19 обстрелов, ВСУ открывали огонь в ответ

В конце прошлых суток незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В целом за прошедшие сутки, 28 августа, российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали украинские позиции.

Как и предыдущие несколько дней, неспокойно оставалось в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 18 часов и до полуночи боевики трижды обстреливали позиции ВСУ, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Около 22 часов преступники выпустили по украинским укреплениям 4 мины калибра 82 миллиметра.

Кроме того, на Донецком направлении факты применения противником оружия были зафиксированы в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцевого.

На Приморском направлении вечером противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкиного.

На Луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.

Как сообщили в штабе, учитывая прямую угрозу жизни украинских военных, силы АТО 4 раза открывали огонь в ответ.

Как сообщалось, 28 августа канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.

После этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины в зоне проведения АТО.