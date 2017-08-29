Япония и США договорились увеличить давление на КНДР

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Вторник, 29 августа 2017, 07:59

Япония и США договорились увеличить давление на Северную Корею после последнего запуска ракеты, которая пролетела над территорией Японии.

Об этом после телефооных переговоров с президентом США Дональдом Трампом рассказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пишет Reuters.

Трамп также заверил, что Соединенные Штаты "на 100 процентов с Японией" и проявил решительную приверженность обороне Токио, сказал Абэ журналистам.

Как сообщалось, Северная Корея осуществила запуск ракеты, предположительно, Hwasong 12 в восточном направлении. Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы незадолго до 6 утра (по местному времени) и пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км.

Ракета распалась на три части и упала в водах японского Хоккайдо. На территории страны сработала правительственная система оповещения J-Alert, которая предупредила людей об опасности.

В связи с последним запуском баллистической ракеты во вторник Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание.

Темы: Северная Корея Япония США
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