Студента из Украины избили в Люблине – СМИ

4143 просмотра
Вторник, 29 августа 2017, 08:35

25-летнего гражданина Украины избили в академическом городке Люблина.

Как сообщает "Польское радио", Евгений учится заочно на факультете ветеринарной медицины.

В ночь с субботы на воскресенье его задели три человека и одна женщина в нетрезвом состоянии. Сначала требовали денег, а когда оказалось, что у студента денег нет, прозвучал вопрос, откуда он.

Поскольку нападавший обращался к нему вульгарно, студент объяснял ему, что он поляк, который приехал из Украины. После того Евгения ударили кулаком в лицо.

Когда он лежал на земле, нападавшие спросили, хочет ли он еще ударов, но студент не мог говорить, потому что у него во рту была кровь. Его ударили снова.

Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек подтвердила, что один из нападавших уже арестован на 3 месяца, ему вменяют грабеж. Это 39-летний житель Люблина, который уже отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья, несколько лет провел в тюрьме.

Полиция также установила данные второго из нападавших.

По словам Ренаты Лящка-Русек, избиение студента из Украины не было преступлением на почве национальной вражды.

Ранее, 13 августа, в Люблине группа молодчиков, услышав украинскую речь, начала оскорблять гражданок Украины. Перебранка переросла в агрессию и избиение девушек, а одну из украинок мужчина ударил бутылкой по голове. Полиция квалифицировала тот инцидент как преступление на национальной почве.

Темы: Польша
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют почти вдвое 28 августа 2017, 19:02
В Польше тоже допускают, что после "Запада-2017" РФ оставит бойцов в Беларуси 28 августа 2017, 13:06
Польша ответила Макрону на заявление о международной изоляции 25 августа 2017, 16:24
powered by lun.ua
Главные новости
У Порошенко есть два претендента на главу НБУ
В Кабуле неподалеку от посольства США произошел взрыв
Хроника 29 августа. Иловайская трагедия меняет ход АТО
СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетным пуском КНДР
Все новости
"Последнее путешествие Сутина"

Отрывок из романа о художнике-экспрессионисте и Париже 1920-х

Видео

Что внутри черных дыр? 30 видео для детей, чтобы просто объяснить сложное