Двое украинцев сообщили, что их похитили и вербовали ФСБ России - СБУ

Жители Сумской и Ивано-Франковской областей обратились в Службу безопасности Украины и сообщили о попытках вербовки их спецслужбами РФ, они освобождены от уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным Службы безопасности, в Сумской области на "горячую линию" ведомства позвонил житель приграничного района, который сообщил, что на территории Украины он был ранен российскими пограничниками и похищен в РФ. Несколько недель мужчину насильно удерживали в России, и, применяя физическое и психологическое давление, принуждали к работе на ФСБ. Он был вынужден дать согласие, чтобы вернуться в Украину.

Мужчина сразу обратился в СБУ и добровольно сообщил о попытке вербовки.

"Я жил в Путивльском районе Сумской области. Как-то решил прогуляться на охотничьи угодья в приграничном районе. Оказавшись у железнодорожного полотна, я понял, что с другой стороны находится российско-украинская граница. Поэтому я продолжал двигаться вдоль железной дороги с украинской стороны. Через несколько минут я услышал крики "Стой!" со стороны РФ, однако не отреагировал. Затем было два выстрела, которыми меня ранили в спину. Ко мне подбежали два человека в камуфляжной форме и начали тянуть через колеи на российскую сторону границы. Там меня посадили в автомобиль и доставили в больницу, где мне оказали медицинскую помощь ", - пояснил сотрудникам СБУ мужчина.

По его словам, в больнице он пробыл два дня и был прикован наручниками. Одну пулю так и не удалось достать из его тела. За два дня к нему заявился агент ФСБ, и, применяя физическое и психологическое давление, заставлял подписать согласие на сотрудничество.

"Я должен был написать, что согласен сотрудничать под позывным "Рыбак". После того, как я предоставил письменное согласие, меня отправили в суд, где за незаконное пересечение границы мне присудили административный штраф в 5 тысяч рублей и отправили к границе с Украиной, которую я пересек пешком. Сразу по возвращению на территорию Украины я обратился в Службу безопасности", - отметил житель Сумской области.

По словам жителя Ивано-Франковской области, его задержали пограничники ФСБ РФ за нелегальное пересечение границы и также, с помощью шантажа и угроз, заставляли сотрудничать. Вернувшись домой, он по собственной инициативе обратился в СБ Украины и рассказал о контактах с ФСБ.

Решениями судов в Сумской и Ивано-Франковской областях оба мужчины освобождены от уголовной ответственности (на основании ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса), поскольку они добровольно сообщили СБ Украины о попытках вербовки российскими спецслужбами и не совершили никаких противоправных, антиукраинских действий в пользу государства-агрессора.

Служба безопасности предупреждает, что не может гарантировать безопасность своих граждан на территории РФ, поэтому советует украинцам воздержаться от поездок в соседнюю, недружественную страну.

Яна Миланова, УП