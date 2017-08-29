На закупку "рюкзаков Авакова" пожаловались в суд, но иск отклонили

Коллегия судей в составе председательствующего Евгения Аблова, судей Игоря Смолия и Павла Григорьевича отказались отменять решение конкурсных торгов, по которому в феврале 2015 закупались так называемые "рюкзаки Авакова".



Об этом стало известно из постановления Окружного админсуда Киева от 10 июля, сообщают "Наши гроши".



Также судьи не захотели признавать противоправными действия должностных лиц МВД при закупке.



Судебный иск на МВД подало ООО "Ибис", которое тоже было участником торгов и их проиграло.



Заявление в Окружной админсуд общество подало более чем через два года, 8 июня 2017 года. И уже 10 июля суд это заявление рассмотрел.



По делу также были привлечены третьими лицами остальные участники торгов в тендере: победители ООО "Днипровенд" и ФЛП Плигачов и те фирмы, которые закупку проиграли - "Таллегпром" и хорватская компания "Kroko proizvodnia i razvoj".



ООО "Ибис" заявил, что предложения "Днипровенда" и Плигачова должны быть отклонены, потому что, в частности, на некоторых документах отсутствуют подписи Плигачова или его представителя, а "Днипровенд" не предоставил документов, оно зарегистрировано плательщиком налога на добавленную стоимость и стоит на учете в налоговой и пенсионном фонде.

Также у "Днипровенда" не было документов по финансовой отчетности, протокольное решение комитета конкурсных торгов подписывало должностное лицо, которое не была членом этого комитета, а результаты торгам не обнародовали на сайте МВД в течение трех дней с даты утверждения отчета о результатах торгов.



В иске "Ибис" сослалось на акт внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МВД за период с 01.12.2014 по 01.05.2016, составленный Госфининспекции в июне 2016 года.



Отмечается, что из третьих лиц в суд никто не пришел, хотя они и были надлежащим образом. Поэтому суд во главе с Аблов принял рассматривать дело "в порядке письменного производства", то есть, в закрытом режиме, общаясь друг с другом письмами, - пишет издание.

10 июля суд отказал ООО "Ибис", отметив, что отклоняет все ссылки истца "выявленные ревизией отдельные недостатки" при закупке "рюкзаков Авакова", поскольку "последние целом не свидетельствуют о допуске МВД Украины и/или комитетом по конкурсным торгам нарушений порядка обнародования информации о применении переговорной процедуры закупки и / или нарушений, которые повлияли на объективность определения победителей закупках".

Как известно, в феврале 2015 МВД заключило договоры с ООО "Днипровенд" на 5 тыс. Рюкзаков стоимостью 14,49 тыс. Грн и ЧП Плигачов на 1 тыс. Рюкзаков стоимостью 2, 1 млн грн.



В июня 2015 года вышло журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретено через предприятия, подконтрольные Арсену Авакову.



Уголовное производство по "рюкзаках Авакова" открыто Генпрокуратурой в июле 2015 года, тогдашний генпрокурор Шокин передал его по подследственности военной прокуратуре, а от апреля 2016 ГПУ передала дело Национальном антикоррупционном бюро.



Весной 2016 НАБУ в рамках досудебного расследования получило доступ к банковским счетам компании - поставщика тактических рюкзаков для МВД "Днипровенд", которую связывают с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова.



Досудебным расследованием установлено, что должностные лица МВД по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности совершили растрату вверенного им имущества при закупке 6000 рюкзаков для нужд бойцов в зоне АТО.



В феврале появилось видео с скрытой камеры, на котором сын министра внутренних дел Александр Аваков, вероятно, договаривался с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.



Ранее сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвиным, который является другом сына министра МВД Арсена Авакова.



В феврале 2017 в НАБУ сообщили, что это дело находится на завершающей стадии расследования.