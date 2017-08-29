Волкер уверяет, что за спиной Украины договариваться с РФ не будет
Специальный представитель Соединенных Штатов Америки относительно Украины Курт Волкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельного соглашения с Россией по решению конфликта на Донбассе, не подключая Киев и европейские страны.
Об этом он заявил в понедельник в интервью DW.
"Этого абсолютно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев", - сказал Волкер.
Он сообщил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым он находился в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции.
"США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", - сказал Волкер.
По его словам, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ее территориальную целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.
Напомним, 21 августа Курт Волкер провел в Минске встречу за закрытыми дверями с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Во время этой встречи, которая была посвящена украинскому вопросу, стороны, в частности, договорились снова встретиться через несколько недель.
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