Совет Европы просят отреагировать на недопуск Украиной испанских журналистов

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) совместно с Международной федерацией журналистов (МФЖ) ожидают от Совета Европы реакции в ответ на недопуск испанских журналистов Антонио Памплиеги и Мануэля Анхеля Састре в Украину.

Сообщение об этом размещено на платформе Совета Европы по продвижению защиты журналистики и безопасности журналистов, передает Европейская правда.

"Испанские журналисты-фрилансеры Антонио Памплиега и Мануэль Анхель Састре были перехвачены украинской полицией по прибытии в аэропорт Киева 24 августа. Их депортировали в тот же день, выдвинув претензии в угрозе национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сообщение ЕФЖ и МФЖ на сайте Совета Европы содержит фактологические ошибки: журналистов не "перехватывала" украинская полиция, и выдворили их не в тот же день, а на следующий, 25 августа.

Отмечается, что Объединение ассоциаций журналистов Испании "осудило депортацию" и попросило испанское правительство отреагировать на недопуск журналистов.

Совет Европы пока не дал ответа на сообщение ЕФЖ и МФЖ.

Как сообщалось, в Испании обвинили Украину в цензуре за выдворение журналистов Антонио Памплиеги и Мануэля Анхеля Састре.

В 2015 году они были включены в черный список граждан, которые представляют угрозу для нацбезопасности Украины. Из-за этого на них был распространен запрет на въезд в Украину сроком до 5 лет. После решительного протеста испанского правительства Киев снял санкции с них в мае 2016 года.