Оппоблок считает, что обыски в Николаеве - это давление

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Вторник, 29 августа 2017, 14:46

В оппозиционном блоке считают, что обыски у депутатов Николаевского горсовета - это очередная попытка власти дискредитировать оппозицию.

Об этом заявила пресс-служба политической партии "Оппозиционный блок".

"В Николаеве проходят массовые обыски у депутатов горсовета - представителей оппозиционного блока. Предъявленные обвинения настолько абсурдны, что вызывают серьезные сомнения в адекватности того, кто их санкционировал", - говорится в официальном заявлении.

"Угрозы и обыски стали "надежным аргументом" власти в ответ на объективную критику и законные требования по выполнению Конституции и соблюдения прав граждан. Представляя Оппозиционный блок в Николаевском горсовете, наши однопартийцы выступали только на защиту людей и делали все для развития города", - говорится в сообщении партии ПРО.

В тексте документа назвали противозаконными действия власти и отметили, что они обречены на провал.

"Вам не удастся нас запугать. Нас поддерживают миллионы граждан по всей Украине. А каждое ваше противозаконное действие, политический шантаж, угрозы и запугивания, которые вы используете против оппонентов, приближает вас и ваших соратников к неумолимому концу. Вам не удастся уйти от ответственности за разрушенную экономику, за нищету, в которую вы бросили украинских граждан, за украденное будущее у молодого поколения. И это время наступит уже очень скоро ", - говорится в обнародованном заявлении.

Как известно, в Николаеве проходят обыски у 90 депутатов городского совета и предпринимателей

Прокуратура Николаевской области сообщила, что десятки обысков в области проходят в рамках уголовных производств относительно возможного завладение бюджетными средствами, вымогательства и рейдерства.

Украинская правда

Темы: Николаев Оппозиционный блок Генпрокуратура
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