Полиция объявила подозрение сыну Шуфрича и хочет домашнего ареста

Полиция Киева объявила о подозрении сыну нардепа Нестора Шуфрича-младшего, который 26 августа на Bentley сбил на пешеходном переходе мужчину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

"По согласованию с прокуратурой города Киева следователем СУ ГУ ЧП Украины в. Киеве 29.08.2017 объявлено подозрение 23-летнему водителю, который совершил ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого был травмирован пешеход", - написала она.

По словам Максимец, прокуратура действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее к тяжким телесным повреждениям) УК Украины.

"После объявления о подозрении, водителю и его адвокату вручены ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено в Шевченковский райсуд столицы для принятия решения", - написала она.

Максимець также сообщила, что в суд направлено ходатайство об аресте автомобиля, за рулем которого во время ДТП находился указанный водитель.

Как известно, 26 августа вечером сын народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Первую помощь мужчине предоставил сын главного раввина Украины Моше Асман.

27 августа советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и большой штраф.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

Он пришел в себя.

Украинская правда