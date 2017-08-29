Украина инициирует переговоры, потому что боевики нарушают тишину

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Вторник, 29 августа 2017, 17:39

Украинская сторона инициирует проведение видеоконференции Трехсторонней контактной группы на 31 августа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Дарка Олифер у Facebook.

"Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу", - отметила Олифер.

Как сообщалось, 28 августа канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.

После этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины в зоне проведения АТО.

29 августа пресс-центр штаба АТО сообщил, что в конце прошлых суток незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО. Потерь среди украинских защитников нет.

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