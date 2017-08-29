Украинец Гриб находится в Краснодаре в местном ФСБ - СМИ

19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле может находиться в Управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

Об этом сообщает 29 августа белорусская служба "Еврорадио".

По неофициальной информации издания, Павел Гриб действительно находится в Краснодаре, в местном ФСБ.

"Но официально нам этого не подтвердили. Хотя и не опровергли. Пресс-офицер УФСБ РФ по Краснодарскому краю настоятельно посоветовал звонить за комментариями в Москву", – сообщают журналисты.

Российский адвокат Марк Фейгин также высказал мнение, что Павел Гриб может появится в здании Управления ФСБ по Краснодарскому краю.

"Такие случаи уже были. Потом человек возникал в России и делалось заявление со стороны ФСБ, что человек сам переехал границу. Сам, добровольно приехал на территорию России и сам сдался российским властям, так как узнал, что находится в розыске", – говорит он.

"Схема, которая будет применена для объяснения того, как этот парень, если это все же обнаружится, оказался на территории России, будет подобной. Она будет абсурдной по содержанию и такой же абсурдной по форме. Сделают заявление, что он сам пересек границу. Будут все говорить, что это нелогично, что поверить в это невозможно, так как нужды самому ехать сдаваться в него никакой не было - никого это волновать в России не будет", – считает адвокат.

Относительно причин, почему ФСБ выбрала Павла Гриба, то российский адвокат не исключает, что, возможно, дело в российском солдате Агееве, которого взяли в плен на Донбассе и осудили в Украине.

Фейгин не исключает, что ФСБ сейчас "хватает всем, до кого может дотянуться, чтобы собрать хорошую цифру для обмена".

27 августа бывший украинский офицер, а ныне военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел 24 августа поехал в Беларусь и пропал.

Гриб узнал, что его сын находится в российском розыске по обвинению в террористической деятельности. Информацию о задержании в правоохранительных органах Беларуси отцу не подтвердили.

Гриб уверен, что юношу похитила ФСБ РФ из-за его патриотических взглядов, выманив его на территорию Беларуси с помощью девушки-россиянки.

Консул Украины в Минске сообщил, что Павла Гриба нет среди задержанных в СИЗО Беларуси.

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси, чтобы выяснить местонахождение Павла Гриба.

29 августа 17-летняя россиянка из Сочи призналась, что пригласила украинца Павла Гриба в Беларусь под давлением сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.