Глава МИД Германии: полностью разрушать экономотношения с РФ не хотим

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Вторник, 29 августа 2017, 21:23

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал США к более благоразумному обращению с Россией.

Об этом он заявил во вторник, 29 августа, после встречи с Госсекретарем США Рексом Тіллерсоном в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Deutschlandfunk.

Габриэль отметил, что новые санкции американского Конгресса вызвали беспокойство в Европе в связи с "непредсказуемыми побочными эффектами".

По его словам, "не хотелось бы полностью разрушать экономические отношения с Россией".

Отметим, глава МИД Германии Гэбриель неоднократно критиковал США за одобренные Конгрессом новые санкции против РФ.

В правительстве Германии утверждают, что новые санкции США против России нарушают международное право.

МИД Германии заявил, что Берлин не будет воспринимать экстерриториального использования новых санкций США против европейских компаний.

Напомним, обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Документ ограничивает возможность Трампа снимать санкции с России, а также подтверждает действие ограничений, наложенных прошлой администрацией. Дональд Трамп одобренный закон подписал.

Темы: Германия Росcия санкции
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