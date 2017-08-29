Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 29 августа на Украинской правде.

Об обысках в Николаеве. В Николаеве с утра проходят массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.

В результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидера устойчивой преступной организации Титова, известного в криминальной среде как "Мультик".

Об Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с ирландским лоукостом Ryanair продолжаются и он точно начнет полеты из Украины в следующем году.

О сыне Шуфрича. Полиция Киева объявила о подозрении сыну нардепа Нестора Шуфрича-младшего, который 26 августа на Bentley сбил на пешеходном переходе мужчину.

О ценах на сжиженный газ. Цены на сжиженный газ в Украине в августе выросли более чем на 40%.

Об исчезновении украинца в Беларуси. Из-за исчезновения сына украинского офицера Павла Гриба в Беларуси открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

При этом стало известно, что он может находиться в Управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

О ракетах. Во время военных учений России на территории оккупированного Крыма осуществили запуск крылатой ракеты с берегового стационарного ракетного комплекса "Скала".

А Совет безопасности ООН во вторник соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты.