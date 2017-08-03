В оккупированной РФ Абхазии взорвался склад боеприпасов, 60 пострадавших

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Четверг, 3 августа 2017, 01:46

Общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в населенном пункте Приморское в Абхазии составляет 60 человек.

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения подконтрольного РФ правительства непризнанной республики Тамаз Цахнакия, передает российский Интерфакс.

По его словам, 27 пострадавших госпитализированы. Состояние четырех из них оценивается как тяжелое, двоим сделана операция, но угрозы для их жизни нет.

Он уточнил, что среди пострадавших двое детей с осколочными ранениями и ожогами легкой степени.

Цахнакия также сообщил, что число пострадавших российских туристов составляет 35 человек.

В свою очередь, министр внутренних дел Аслан Кобахия сообщил журналистам, что опасность для людей после пожара на складе боеприпасов миновала. По его словам, пожар локализован.

Как сообщалось, 8 августа, в годовщину вторжения РФ в Грузию, самопровозглашенную Абхазию посетит президент России Владимир Путин.

Темы: Абхазия взрыв
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