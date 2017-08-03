ООН приняла резолюцию по предотвращению передачи оружия террористам
Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2370 (2017) по предотвращению приобретению оружия террористами, направленную на преодоление постоянной угрозы производства, хранения, передачи, приобретения или использования оружия террористическими группами.
Об этом сообщает пресс-служба Постоянного Представительства Украины в ООН.
Целью этой резолюции является дальнейшее повышение эффективности мер по контролю над вооружениями, осуществленных на национальном, региональном и международном уровнях с целью прекращения незаконного использования стрелкового оружия и легких вооружений, а также компонентов для производства самодельных взрывных устройств.
В своем заявлении делегация Украины призвала к усилению экспортного и пограничного контроля, в частности правил передачи оружия, военной техники или чувствительных материалов, а также к укреплению сотрудничества правоохранительных и разведывательных органов государств.
Как сообщалось, отдельно было привлечено внимание международного сообщества к продолжению нарушений международного права Российской Федерацией, которая поставляет на оккупированную территорию на востоке Украины многочисленные виды оружия, которые используются для проведения террористических атак, в том числе для сбивания малайзийского рейса МН17.
В связи с этим украинская делегация подчеркнула необходимость усиления обязательств, подтвержденных в принятой резолюции, о прекращении поддержки террористов, а также важность привлечения к ответственности тех, кто поставляет оружие, финансирует или предоставляет любую другую поддержку террористам.
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