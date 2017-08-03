СБУ поймала на взятке одного из руководителей одесской ГСЧС

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Четверг, 3 августа 2017, 10:43

СБУ совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве одного из руководителей Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр управления СБУ в области.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факты систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды злоумышленником при содействии в получении разрешительных документов на использование объектов пожарного надзора и избежании инспекторских проверок", - пояснили в ведомстве.

В частности, правоохранители задержали взяточника и посредника, который непосредственно получал средства у предпринимателей, во время получения очередной части взятки в размере 10 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Украинская правда

Темы: Одесская область ГСЧС взятка
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