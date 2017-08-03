СБУ поймала на взятке одного из руководителей одесской ГСЧС
СБУ совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве одного из руководителей Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр управления СБУ в области.
"Оперативники спецслужбы задокументировали факты систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды злоумышленником при содействии в получении разрешительных документов на использование объектов пожарного надзора и избежании инспекторских проверок", - пояснили в ведомстве.
В частности, правоохранители задержали взяточника и посредника, который непосредственно получал средства у предпринимателей, во время получения очередной части взятки в размере 10 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.
Украинская правда
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