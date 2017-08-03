Владимир Кличко уходит из бокса
Титулованный украинский боксер Владимир Кличко завершает свою спортивную карьеру. Видео
Об этом он сообщил на своем youtube-канале.
"В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить нашу активную часть жизни и подготовиться к следующей главе, к новым вызовам, испытаниям. Очевидно, я не исключение из правил, и сейчас пришла моя очередь сделать это", - говорит он.
Кличко надеется, что его следующая, которую он уже параллельно начал несколько лет назад, станет такой же успешной, как и предыдущая.
"Я хочу пригласить вас (мои поклонники – ред.) продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе со мной и с брендом "Кличко", - завершил он свою речь.
При этом Кличко так и не сказал, о какой его новой карьере идет речь.
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