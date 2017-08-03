Одесские туристы попали под камнепад в Северной Осетии – росСМИ

235 просмотров
Четверг, 3 августа 2017, 11:51

Группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали.

Об этом "РИА Новости" сообщил представитель ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Сегодня в 6.00 мск начата спасательная операция по оказанию помощи туристической группе из Одессы. Поступила информация, что группа на перевале Допах (Дигорский район) попала под камнепад", – сказал собеседник агентства.

По его словам, двое участников группы оказались придавлены камнями.

"Участники группы самостоятельно вызволили их из-под камней. Но туристы получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно", – добавил представитель МЧС.

За ними направили группу из семи спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда, добавили в управлении.

Директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сказал "Украинской правде", что проверяет эту информацию.

Темы: чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из-за аварийной посадки самолета на пляже в Португалии погибли двое 3 августа 2017, 09:45
В Ереване был взрыв в доме, на месте нашли две мины 3 августа 2017, 09:29
В штабе АТО уточнили количество раненых за сутки украинских бойцов 2 августа 2017, 14:13
powered by lun.ua
Главные новости
Экс-представителя в ООН Сергеева допросят из-за письма Януковича Путину
Владимир Кличко уходит из бокса
На пост главы Приватбанка более 200 претендентов
Сына экс-руководителя "Энергоатома" задержали по делу о хищении
Все новости
Интервью

"Цирк либо вымрет, либо начнет уважать публику"

Кино от Гусева

"Темна вежа", "Рівень чорного" і "Червоний"...