Одесские туристы попали под камнепад в Северной Осетии – росСМИ
Группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали.
Об этом "РИА Новости" сообщил представитель ГУ МЧС по Северной Осетии.
"Сегодня в 6.00 мск начата спасательная операция по оказанию помощи туристической группе из Одессы. Поступила информация, что группа на перевале Допах (Дигорский район) попала под камнепад", – сказал собеседник агентства.
По его словам, двое участников группы оказались придавлены камнями.
"Участники группы самостоятельно вызволили их из-под камней. Но туристы получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно", – добавил представитель МЧС.
За ними направили группу из семи спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда, добавили в управлении.
Директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сказал "Украинской правде", что проверяет эту информацию.
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