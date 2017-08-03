В аннексированный Крым собрался спикер Госдумы РФ

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин планирует посетить аннексированный Крым.



Об этом он сказал, общаясь с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме", передает российское агентство ТАСС.



"Крым - это то место, которое не только дает возможность купаться в море, но это наша земля, и она вся напитана историей, это то, что нужно брать и изучать, знакомиться с этим", - заявил он.



Как известно, украинский за незаконное пересечение границы Украины могут оштрафовать, а иностранцам или лицам без гражданства - запретить въезд в Украину.