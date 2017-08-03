В зоне АТО за прошедшие сутки погибших нет

За минувшие сутки из-за боевых действий на востоке Украины не было потерь среди украинских военных.

Об этом сообщил на брифинге в четверг представитель Минобороны по АТО Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

"За минувшие сутки в результате боевых действий украинские военные потерь не понесли", - сообщил Лысенко.

Также представитель Минобороны уточнил информацию о обстрелах боевиков украинских военных.

Так, большинство обстрелов на Донецком направлении было на участке фронта Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка". Там боевики вели гранатометный обстрел между 16 часами и полуночью. Украинские военные открыли огонь в ответ.

На Мариупольском направлении около 21.30 боевики из минометов обстреляли жилые кварталы села Водяного. Обошлось без потерь мирных жителей.

Кроме того Лысенко сообщил, что полицейские в Бахмуте задержали мужчину, у которого изъяли гранаты РГД-5 и Ф-1. Ранее его неоднократно ловили за хранении наркотиков.

Как сообщалось, в конце прошлых суток российско-оккупационные войска усилили обстрелы позиций сил АТО, используя при этом тяжелое вооружение. В общем боевики совершили 30 обстрелов, используя тяжелую артиллерию.