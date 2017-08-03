В Николаеве из-за жары поставили распылитель воды

В центре Николаева поставили рамку, которая будет распылять воду, чтобы люди могли освежиться в сильную жару.



Ее установили на углу улиц Соборная и Адмиральская 3 августа, сообщается на сайте Николаевского горсовета.



Ожидается, что комплекс поможет тем, кто плохо переносит жару.



"Согласно прогнозу в течение 3 дней у нас будет жара около 40 градусов", – отметил первый заместитель городского главы Андрей Дадиверина.



"В связи с наступлением сухой, жаркой погоды мы обратились к Главному управлению ГСЧС в Николаевской области с просьбой установить на улице Соборной рамку санитарной обработки", – сообщил он.



"Люди, которым плохо, смогут пройти через рамку, охладиться и почувствовать себя лучше. Рамка дает мелкое дисперсное распыление воды", – уточнил Дадиверина.





Рамка будет работать с 10:00 до 18:00, пока в городе будет жара, по прогнозу – ближайшие 3 дня.



У рамки будет дежурить спасатель.





"Как только рамка была установлена ​​на главной улице Николаева, сразу появились желающие проверить ее в действии. Они остались довольны таким экспериментом", – говорится в сообщении.



Между тем, на Полтавщине чиновники городского совета Кременчуга из-за сильной жары сократили свой рабочий день на 1 час, сообщает УНИАН.



"Из-за жары мы с сегодняшнего дня работаем на час меньше. Соответственно, работа чиновников городского исполнительного комитета и его подразделений, работники которых осуществляют прием граждан, завершится в 16.15. Подготовлено соответствующее распоряжение", – заявил на совещании в горисполкоме вице-мэр Владимир Пилипенко.



"Как только жара спадет, его отменим", – сказал он.



Как известно, накануне глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль из-за жары сократил рабочий день в регионе на час.

А вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что каждый работодатель может самостоятельно ввести "сиесту" для своих работников в жару.