Skype снова стал жертвой масштабного сбоя
Пользователи популярного мессенджера Skype по всему миру опять столкнулись со сбоями в работе сервиса.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
По его информации, сбой затронул десятки стран. "Мы знаем о проблеме, из-за которой пользователи не могут получать и отправлять сообщения в чатах. Инженерная команда уже занимается этим вопросом", – говорится на сайте Skype Heartbeat.
В частности, с проблемами в работе Skype столкнулись пользователи Украины, Румынии, Беларуси, России, Болгарии, Италии, Франции, Испании, Чехии, Германии и других стран.
Многие жалуются на то, что у них не отправляются сообщения либо очень долго идут к получателю.
Как сообщалось, подобная ситуация уже возникала в работе мессенджера 19 июня. Тогда Skype не загружался у части пользователей Европы.
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