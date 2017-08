Трамп: отношения с РФ – на небывало низком и опасном уровне

Президент США Дональд Трамп назвал уровень отношений с Россией небывало низким и опасным.

Об этом он написал в Twitter.

"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Вы можете поблагодарить за это Конгресс, тех самых людей, которые не могут дать нам систему здравоохранения!" - заявил Трамп.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!