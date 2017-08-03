МОЗ уверяет, что у Супрун нет проблем с гражданством

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Четверг, 3 августа 2017, 17:37

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун получила украинское гражданство в соответствии с действующим законодательством Украины.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Укринформ.

"И.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун является гражданкой Украины, имеет украинский паспорт, в том числе для выезда за границу. Все действия в контексте гражданства Украины было совершено в строгом соответствии с действующим законодательством Украины", - заявили в министерстве.

Как известно, 3 августа депутаты ВР от фракции "Оппозиционного блока" Игорь Шурма и Алексей Белый обратились в Государственную миграционную службу с просьбой проверить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун на предмет двойного гражданства.

В частности, выполнила ли Супрун требования о прекращении гражданства другой страны.

Гражданство Украины Ульяне Супрун и ее мужу Марку Супруну было в июле 2015 года указом президента Украины.

Темы: здравоохранение гражданство
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