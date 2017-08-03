Представитель мэра Полтавы судится с "Украинской правдой" через блог судьи

Представитель мэра Полтавы Александр Ковжога судится с Еленой Притулой как владельцем сайта "Украинская правда" и судьей Ларисой Гольник.



Об этом Гольник написала на своей странице в Facebook в среду, обнародовав заявление Ковжоги.



"Представитель мэра Мамая в суде (по делу коррупционным обвинениям последнего) Александр Ковжога судиться со мной и Аленой Притулой как владельцем сайта "Украинская правда". Хочет солидарно получить с нас 30 тысяч гривен. За перенесенные душевные страдания и потерю друзей", - написала она.



По ее словам Ковжога возмутился из-за публикации в блоге Гольник на УП, в которой она рассказала о давлении на нее мэра Полтавы и его окружение, включая Ковжогу.



"Ковжога возмутили 3 абзаца из нее. Например то, что я привела его реплику в свой адрес: "Если не хочешь по-хорошему, пожалеешь!" Подтверждаю истинность этих слов. К счастью, есть свидетели, которые их слышали. В рамках уголовного производства по факту давления на меня как на судью я давала соответствующие показания", - написала она.



Украинская правда