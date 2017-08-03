Украинские военные сбили беспилотник боевиков - Минобороны

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Четверг, 3 августа 2017, 21:44

Украинские военные в Приазовье сбили беспилотный летательный аппарат, который собирал информацию для пророссийских боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Когда именно сбили беспилотник ведомство не уточняет, лишь отмечает, что он двигался на высоте около 800 м.

"Украинская армейцы уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить какие-либо данные", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: Минобороны
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