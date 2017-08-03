Украинские военные сбили беспилотник боевиков - Минобороны
Украинские военные в Приазовье сбили беспилотный летательный аппарат, который собирал информацию для пророссийских боевиков.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Когда именно сбили беспилотник ведомство не уточняет, лишь отмечает, что он двигался на высоте около 800 м.
"Украинская армейцы уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить какие-либо данные", - говорится в сообщении.
Украинская правда
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