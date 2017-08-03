Суд оправдал генерала Госпогранслужбы, который получил 10 лет за взятку

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Четверг, 3 августа 2017, 21:53

Апелляционный суд Киева отменил приговор экс-руководителю департамента материально-технического материального обеспечения Госпогранслужбы Олегу Лантвойту, который получил 10 лет тюрьмы за взяточничество.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Вот такая информация адвоката осужденного/на это время оправданного судом генерал-лейтенанта Лантвойта. Такой факт имеет место", - написал он на Facebook, отметив, что будет внесена кассационная жалоба на решение Апелляционного суда.

Дополняется

Темы: Пограничная служба коррупция прокуратура суд
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