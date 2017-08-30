КПВВ на Донбассе меняют режим работы

Контрольные пункты въезда-выезда в зоне проведения АТО переходят на осенний режим работы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В частности, с 1 сентября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 7.00 до 18.30", - говорится в сообщении.

Таким образом время работы КПВВ становится меньше.

Отмечается, что изменение временного режима в первую очередь связано с политикой безопасности и направлено ​​на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны боевиков.