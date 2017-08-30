Посольство: Украинцев нет среди пострадавших от урагана в Техасе

57 просмотров
Среда, 30 августа 2017, 02:56

По состоянию на вечер 29 августа украинцев нет среди погибших или госпитализированных от урагана "Харви" в штате Техас.

Об этом сообщает Посольство Украины в США на странице в Facebook.

"Посольство вместе с Почетным консульством Украины в Хьюстоне продолжает тщательный мониторинг ситуации относительно граждан Украины, находящихся на территории последствий стихийного бедствия, и в случае необходимости готово оперативно отреагировать и оказать помощь", - говорится в сообщении.

Украинцев, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию в связи с ураганом и его последствиями, просят обращаться на горячую линию Посольства Украины в США,  тел: +1 202 322 2616.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году как на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли примерно 1800 человек.

Темы: США украинцы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россия создает в США военизированные отряды – СМИ 30 августа 2017, 01:58
Трамп: режим КНДР подтвердил свое презрение к соседям и членам ООН 29 августа 2017, 15:49
Волкер уверяет, что за спиной Украины договариваться с РФ не будет 29 августа 2017, 12:21
powered by lun.ua
Главные новости
Россия создает в США военизированные отряды – СМИ
Главные новости дня
Глава МИД Германии: полностью разрушать экономотношения с РФ не хотим
Белорусские силовики заявляют, что украинца Гриба у них нет
Все новости
И чтец, и жнец...

Ученые рассказали, в какое время мы наиболее креативны

Нечуй. Немов. Небач

Отрывок из неожиданного романа про Ивана Нечуй-Левицкого