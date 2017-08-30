Под Яремче разбился частный вертолет: пилот погиб

2547 просмотров
Среда, 30 августа 2017, 08:52

В результате авиакатастрофы возле Яремче Ивано-Франковской области погиб пилот частного вертолета.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям от 30 августа.

"Вблизи с. Поляница Яремчанского городского совета в 14 час. 40 мин. 29 августа в лесном массиве обнаружен разбитый частный вертолет (Robinson R22 Beta), а также тело пилота", – говорится в сводке спасателей.

Отмечено, что факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Следствие рассматривает несколько версий взрыва на Грушевского 28 августа 2017, 11:44
Луценко: на Грушевского хотели взорвать грузовик с военными 25 августа 2017, 21:13
Порошенко наградил нацгвардийца, который оказал помощь семье Чибинеева 25 августа 2017, 16:07
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 30 августа. Милиция охраняет бигборды с Януковичем, а полиция не может обуздать дебоширов
Россия создает в США военизированные отряды – СМИ
Главные новости дня
Глава МИД Германии: полностью разрушать экономотношения с РФ не хотим
Все новости
Оскар-2017

Фильм "Уровень черного" поедет на "Оскар" от Украины

Приятное с полезным

Можно ли совмещать спорт и алкоголь