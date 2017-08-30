Сарган: "Мультик" держал Николаевщину в своих руках

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Среда, 30 августа 2017, 09:27

29 августа во время спецоперации сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали "фигуранта криминальной хроники на юге Украины" Михаила Титова.

Об этом пишет 30 августа, в Facеbook пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Его фамилия – на украинских и российских сайтах в списках криминальных авторитетов. Он – судим за двойное убийство гражданин Михаил Титов, куда более известный николаевцам как "Мультик" (кстати, на уголовном жаргоне это безобидное детское словечко означает галлюциногенные наркотики, а не фильмы Уолта Диснея)", – отметила Сарган.

По ее словам, "до вчера "Мультик" "держал "Николаевщину в своих руках.

Представитель Генпрокуратуры также распространила видео разговора Титова с лидером главой местной фракции "Оппозиционного блока" "для понимания, как уголовный авторитет может управлять политиком областного уровня".

В записи присутствует нецензурная лексика.

Темы: Николаевская область Генпрокуратура
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