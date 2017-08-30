ГПУ покупает два Land Cruiser по 1,3 миллиона за штуку

Генеральная прокуратура 28-29 августа провела два аукциона по закупке новых легковых автомобилей на общую ожидаемую сумму 12,36 млн грн.



Об этом сообщается в системе "Прозорро".



Самые низкие цены на торгах предложило ООО "ВиДи Автострада" из группы "ВиДи" Виталия Джуринского. Если фирму определят победителем, она поставит за 11,83 млн грн.:



2 черных автомобиля Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн.



15 черных автомобилей Toyota Corolla 6 CVT Style по 619 тыс грн.



Как отмечает издание "Наші гроші", на рынке первую модель продают по 1,35 млн грн грн., А вторую - по 624 тис грн.



Полноприводные внедорожники имеют камеру заднего вида, кожаное покрытие руля, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, систему отпирания дверей и запуска двигателя Smart Entry, аудио-систему Toyota Touch 2 c цветным сенсорным дисплеем и девятью динамиками, передние и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, защитные шторки второго ряда.



Седаны имеют камеру заднего вида со статической проекцией, двухзонный климат-контроль, аудио-систему Toyota Touch 2 c цветным сенсорным дисплеем и шестью динамиками, передние и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира.



Сумма потенциальных сделок на 4% ниже общей ожидаемой стоимости закупки.



На тендере по внедорожникам единственным конкурентом было днепровское ООО "Фирма" Алмаз Мотор, ЛТД" Алексея Шоха и Александра Корниенко из группы компаний "Алмаз", а по седанам - хмельницкое ООО "Гранд-Мотор" Татьяны Дерешук и депутата Красиловского горсовета от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Марии Гвоздевой.



В торгах по автомобилям Corolla хотело принять участие ООО "Торговый дом" Евромоторс", но его не допустили к аукциону из-за каких-то несоответствий техническим требованиям.



Анонимная фирма спрашивала, почему заказчик нарушает постановление Кабмина №710 от 11 октября 2016 года "Об эффективном использовании государственных средств", которое предусматривает прекращение покупок легковых автомобилей.



Тот ответил, что объявил закупку, "руководствуясь нормами ст. 91 Закона Украины "О прокуратуре", учитывая порядок обеспечения транспортными и материально-техническими средствами органов прокуратуры, утвержденного приказом Генеральной прокуратуры от 18 ноября 2016 № 387, зарегистрированного в Министерстве юстиции 30 ноября 2016 за № 1548/29678 и письмо Министерства финансов от 15.11.2016 № 31-10040-02-3 / 32293".



При этом в тексте упомянутого постановления запрет не распространяется на автомобили для Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Издание напоминает, что в 2016 году Генпрокуратура по 5 млн грн. приобрела для САП две Toyota Camry, три Toyota Corolla и один Volkswagen T6 Caravelle.