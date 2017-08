В ЕС обсудят продление санкций против РФ еще на полгода

На следующей неделе в ЕС пройдет обсуждение продления санкций против 153 физических лиц и компаний за агрессию России против Украины.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, пишет "Европейская правда".

"Чиновники ЕС проведут на следующей неделе дебаты о продлении на 6 месяцев санкций против 153 физических лиц и 40 компаний. Дедлайн обновления: 15 сентября", - говорится в сообщении.

Eu officials will nxt week debate 6 months extension of sanctions on 153 ppl & 40 entities.renewal deadline:15 Sep. #Russia #Ukraine #Crimea