В Николаеве пытались взорвать автомобиль местного депутата

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Среда, 30 августа 2017, 11:04

В автомобиле депутата от Оппоблока Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого сработала дистанционная взрывчатка.

Об этом на своей странице в Facebook заявил сам депутат.

"Сегодня утром я как обычно вез ребенка и жену на работу и в детский сад, но какие-то уроды хотели подорвать мою семью! Сработало дистанционное устройство взрывчатки. Слава БОГУ МЫ ЖИВЫЕ!", - написал он.

 
 

Жвавый вызвал полицию на место инцидента. Пока никакой дополнительной информации нет.

В пресс-службе Нацполиции Николаевской области "Украинской правде" подтвердили инцидент со взрывчаткой.

"Утром депутат Жвавый сел в свою машину и услышал хлопок и увидел дым. Сразу на место инцидента он вызвал полицию. На место происшествия приехали и полицейские, и эксперты по взрывчатке, кинологи и другие специалисты. Устройство забрали на экспертизу", - сказали в пресс -службе.

Также в пресс-службе добавили, что открытое уголовное производство с формулировкой "покушение на убийство". На месте происшествия до сих пор работают специалисты.

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко на своей странице в Facebook написал:

"Только вчера николаевские правоохранители нанесли мощный удар организованной преступности. Но после задержания членов серьезного криминальной группировки уже сегодня мы имеем очередной вызов. Взрывчатка, которая была установлена ​​в автомобиле депутата Николаевского горсовета, может быть, как попыткой запугать, так и реальным покушением на убийство. Безусловно - такие вещи недопустимы и требуют мгновенной и как можно более быстрой реакции от правоохранителей".

Также он отметил, что уже пообщался с руководителями силовых структур и призвал их взять расследование под личный контроль.

"В Николаевской области будет господствовать только Закон!", - добавил Савченко.

В свою очередь Оппоблок на своей официальной странице в Facebook заявил, что обыски депутатов горсовета и "покушение на убийство депутата Жвавого" - "дело рук одних и тех же людей".

"Оппозиционный блок в Николаеве заявляет о политическом давлении со стороны власти и абсолютное отсутствие верховенства права в Николаеве", - говорится в заявлении.

Как известно, 29 августа в Николаеве прошли обыски в 90 депутатов и предпринимателей.

Местная прокуратура отметила, что им вменяют злоупотребление бюджетными средствами, вымогательство и рейдерство и другие преступления.

В тот же день были задержаны 5 человек, в том числе и криминальный авторитет Михаил Титов по кличке "Мультик".

Позже пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган сообщила о том, что после завершения обысков количество задержанных может увеличиться.

Яна Миланова, УП

Темы: Николаев Оппозиционный блок криминал
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