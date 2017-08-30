Навальный рассказал про секретную дачу Путина

На острове Лодочный недалеко от города Выборг была построена новая дача для президента России Владимира Путина на участке в почти 50 га.

Об этом говорится в расследовании российского оппозиционера Алексея Навального.

Сама вилла - историческое здание вилла Селлгрена, построенное в начале 20 века.

"Красивый трехэтажный дом с террасами, летние сады, свой причал. Когда эта вилла была в хорошем состоянии, ее использовали для съемок фильмов", - рассказывает Навальный.

Виллу для Путина, как утверждает "Дождь" в своем расследовании, начали конструировать где-то в 2011-2013 годах.

"К стройке имел отношения Илья Трабер. Это криминальный авторитет из Петербурга 90-х, тесно связанный с тогдашним мэром города - Владимиром Путиным", - отмечает Навальный.

Как утверждает российский оппозиционер, участок земли, где находиться вилла, орендует Сергей Руднов, сын недавно умершего Олега Руднова, которого называют давним другом Путина.

"Во вторых, земля под виллой и другими домами с 2005 года находится в аренде другого человека - Сергея Колесникова", - говорит он.

Именно Колесников рассказал о дворце Путина в Геленджике за 1 млрд долларов, который он строил вместе с другим соратником Путина Николаем Шамаловым.

Навальный также отметил, что вилла Путина на острове Лодочный усиленно охраняется.

"К домам не подпускают никого. А на въезде даже отбирают мобильные телефоны, чтобы не фотографировали. Ну, что так охраняют? Спецобъекты. И очень важные спецобъекты. Даже к домам и дворцам Медведева можно подойти вплотную", - подчеркивает он.

Навальный также рассказывает, что за 5 км до въезда на территорию построек есть табличка "База отдыхов "Сибур".

"Ни в каких публичных документах компании "Сибур" мы эту базу отдыха не нашли", - утверждает он.

Среди владельцев компании есть лучший друг Путина Геннадий Тимченко и его зять Кирилл Шамалов.

"Совокупность доказательств явно указывает нам на стандартную коррупционную схему Владимира Путина. Его личные активы записываются на его ближайших друзей. И эти друзья сказочно обогатились за последние 17 лет. и пока им не грозят никакие антикоррупционные расследования", - считает российский оппозиционер.