Пропавшего украинца Гриба будут искать и в Беларуси, и в России

Украинский офицер Игорь Гриб планирует обратиться к белорусским правоохранителям с заявлением об исчезновении сына Павла.



"Будем обращаться всюду, куда только возможно и невозможно", - сказал он белорусскому "Радио Свобода".



Игорь Гриб пока не знает, будет ли он делать это самостоятельно или через официальные структуры Украины.



Он до сих пор не знает, где находится его 19-летний сын, который исчез, поехав в Гомель.



Отец пропавшего парня пока не комментирует высказывания девушки, с которой планировал встретиться его сын.

Он не знает, контактировал ли Павел еще с кем-то из России.



Игорь Гриб сообщил, что Павел поступил в Киево-Могилянскую академию на специальность "философия", но по состоянию здоровья отучился там один семестр.



Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (с марта 2014-му по июнь 2015 года), генерал-майор запаса Виктор Ягун выразил мнение, что "в Беларуси будут затягивать эту ситуацию".



"Я прогнозирую, что его найдут в Краснодаре буквально через неделю-две или после окончания совместных военных учений (России и Беларуси - ред.)", - сказал он.



"По неофициальной информации, парень может находиться в СИЗО Краснодарского края России. Завтра туда едут официальные представители МИД Украины, генерального консульства в Ростове", - добавил Ягун.

Он также отметил, что пограничники РФ и Беларуси пользуются общей базой данных о пересечении границы.



"У нас есть информация о том, что в Беларуси есть группа ФСБ в составе от 30 до 40 человек, которые на постоянной основе работают в Минске, в том числе там есть и силовая группа. Если нужно проводить задержания, они, как правило, не уведомляют белорусских коллег и проводят эти мероприятия сами", – сказал Ягун.



"Если кто-то из украинских граждан находится в поле зрения российских спецслужб и намерен ехать, например, в Прибалтику, выбирая кратчайший путь через Беларусь, пересекает границу в той же Черниговской области, едет по территории Беларуси – в этот момент уже фиксируется информация о том, что интересующий их человек пересек границу и доезжает до границы с Прибалтикой. Такого человека могут по дороге перехватить, а поскольку границы между Беларусью и Россией не существует, человек может попасть в руки российских спецслужб", – добавил он.

Алена Рощенко, УП