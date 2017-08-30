Порошенко попросил конгрессменов США дать Украине оружие

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Среда, 30 августа 2017, 21:24

Власти Украины просят США увеличить ассигнования на вспомогательные программы в сфере безопасности украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонного характера.

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время встречи с делегацией Конгресса США, сообщает пресс-служба главы государства.

Также он надеется на помощь в лечении и реабилитации украинских бойцов в Америке.

Порошенко поблагодарил Конгресс за участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе за средства на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.

Члены делегации во главе с руководителем подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса Гарольдом Роджерсом заверили, что продолжат политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе и реформаторских усилиях.

 



Порошенко также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Он также выразил солидарность с американским народом в связи с ураганом "Харви", который обрушился на штат Техас.

Темы: США Порошенко оружие армия АТО
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