ОБСЕ отчитала Климкина за выдворение российской журналистки

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Среда, 30 августа 2017, 22:59

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир обеспокоен практикой Украины по задержанию и высылке из страны иностранных журналистов.

Об этом он заявил в письме к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину после выдворения в Россию Анны Курбатовой, сообщается на сайте организации.

"Изгнание журналистов или отказ им во въезде в Украину – тревожные и чрезмерные меры, тем более, что они не прозрачны и отсутствует надлежащий механизм апелляции", – заявил Дезир.

Он напомнил, что государства-участники ОБСЕ обязались обеспечивать условия для работы журналистов из других стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В сообщении напоминают, что ранее представитель ОБСЕ обращался к украинским властям из-за инцидента с журналистами Российской государственной телерадиокомпании.

Дезир отметил, что 14 августа Служба безопасности Украины депортировала Тамару Нерсесян и запретила ей въезд на 3 года из-за ущерба национальным интересам Украины.

26 июля СБУ депортировала Марию Князеву из-за предвзятого освещения ситуации в Украине.

Кроме того, 25 августа СБУ отказала в регистрации испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхель Састру, запретив им въезд на 3 года за "деятельность, направленную против национальных интересов Украины".

"Я призываю власти (Украины) воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и нарушают обязательства ОБСЕ в отношении свободы средств массовой информации", - подытожил Дезир.

Темы: СМИ ОБСЕ МИД СБУ
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