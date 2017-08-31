Украинская армия 30-я среди лучших армий мира – Минобороны

Украина заняла 30 место в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.



"Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30 место (между Швецией и Мьянмой). Первое место заняла армия США, второе – РФ", – говорится в пресс-релизе.

В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран.

Для его создания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов. Страны, которые имеют ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО, отмечает Минобороны.

"По сравнению со странами-соседями Украина заняла третье место – после РФ и Польши (19 место)... С каждым годом Вооруженные силы Украины поднимаются все выше в рейтинге лучших армий мира", – отмечает оборонное ведомство.