В РФ угрожают ответить на выдворение пропагандистки "Первого канала"

Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на выдворение из Украины сотрудницы российского "Первого канала" Анны Курбатовой.

Об этом заявил председатель указанной комиссии Алексей Пушков.

"На 1-ом же заседании комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на похищение и высылку Курбатовой", - написал он в twitter.

На 1-ом же заседании Комиссия Совфеда по информац. политике рассмотрит и предложит конкр. ответные меры на похищение и высылку Курбатовой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 серпня 2017 р.

В предыдущей записи в twitter Пушков заявил, что Россия может выслать нескольких украинских журналистов.

Как сообщалось, российские СМИ заявили о "похищении" Анны Курбатовой в Киеве. Однако, на самом деле российская пропагандитска была задержана СБУ для принудительного выдворения из Украины. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года.