В РФ угрожают ответить на выдворение пропагандистки "Первого канала"
Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на выдворение из Украины сотрудницы российского "Первого канала" Анны Курбатовой.
Об этом заявил председатель указанной комиссии Алексей Пушков.
"На 1-ом же заседании комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на похищение и высылку Курбатовой", - написал он в twitter.
На 1-ом же заседании Комиссия Совфеда по информац. политике рассмотрит и предложит конкр. ответные меры на похищение и высылку Курбатовой.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 серпня 2017 р.
В предыдущей записи в twitter Пушков заявил, что Россия может выслать нескольких украинских журналистов.
Как сообщалось, российские СМИ заявили о "похищении" Анны Курбатовой в Киеве. Однако, на самом деле российская пропагандитска была задержана СБУ для принудительного выдворения из Украины. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.