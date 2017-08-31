В РФ угрожают ответить на выдворение пропагандистки "Первого канала"

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Четверг, 31 августа 2017, 03:43

Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на выдворение из Украины сотрудницы российского "Первого канала" Анны Курбатовой.

Об этом заявил председатель указанной комиссии Алексей Пушков.

"На 1-ом же заседании комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на похищение и высылку Курбатовой", - написал он в twitter.

В предыдущей записи в twitter Пушков заявил, что Россия может выслать нескольких украинских журналистов.

Как сообщалось, российские СМИ заявили о "похищении" Анны Курбатовой в Киеве. Однако, на самом деле российская пропагандитска была задержана СБУ для принудительного выдворения из Украины. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года.

Темы: Росcия пропаганда
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