Клыха держат в больнице в Магнитогорске - Адвокат

Украинского заложника Станислава Клыха удерживают в больнице в российском Магнитогорске.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков.

Остается неизвестным, почему и с каким диагнозом Клыха перевели в больницу, поскольку официально родным об этом ничего не сообщают.

"По последней информации Станислав Клих в больнице в Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось на прошлой неделе. В связи с чем его туда перевели и какой у него диагноз родным официально не сообщают", - написал Новиков.

Как известно, на днях появилась информация о том, что незаконно осужденного в России гражданина Украины Станислава Клыха, который отбывает наказание в Челябинской области, перевели в больницу для прохождения обследования или лечению.



В то же время ни адвокат, ни родственники заключенного не владеют информацией о том, в какое именно медицинское учреждение был переведен Клых, с какой целью и на какой срок.



Указанный факт очень беспокоит мать заключенного.

В связи с этим 28 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой установить местонахождение Клыха.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых в российском СИЗО сошел с ума.

3 марта 2017 года стало известно, что Клыха этапировали в Верхнеуральск.